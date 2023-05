Real Sociedad | UFFICIALE un rinnovo

Commenta per primo Attraverso i propri canali ufficiali, laha annunciato il rinnovo del contratto di uno dei suoi pilastri. Igor Zubeldia , 26enne prodotto del settore giovanile del club basco, ha prolungato fino al 30 giugno 2029.... infatti, Pellegrini e compagni non hanno mai vinto né segnato , perdendo contro Salisburgo e Feyenoord - due avversari poi ribaltati tra le mura amiche - e pareggiando con la. I ...Già agli ottavi i giallorossi si sono qualificati a spese dellafuori casa dopo il vantaggio dell'andata: "A San Sebastian non abbiamo segnato, ma non c'era bisogno. Ci siamo ...

Barcellona-Real Sociedad (sabato 20 maggio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Passerella per i... Infobetting

Attraverso i propri canali ufficiali, la Real Sociedad ha annunciato il rinnovo del contratto di uno dei suoi pilastri. Igor Zubeldia, 26enne prodotto del settore giovanile del club basco, ha prolunga ...Nelle ultime settimane il Napoli sta monitorando il giapponese classe 2001 Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad. Sono interessati al giocatore anche un club spagnolo e uno inglese. A r ...