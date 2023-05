(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Sono convinto che il reddito di cittadinanza sia stato attaccato molto oltre le sue colpe, anche se aveva dei difetti genetici, soprattutto legati al modo in cui è stato raccontato”. Così il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andreaa Radio Immagina, la web radio del Pd.“Una misura contro la povertà non crea lavoro, impedisce soltanto che delle persone precipitino nella povertà assoluta. E questo scopo il reddito di cittadinanza bene o male l’ha svolto. Ma il vero attacco che è stato fatto al reddito di cittadinanza non è per la sua disfunzionalità tecnica ma perché è stato un’didel reddito e in questo Paese parlare didel reddito è una bestemmia perché gran parte delle classi dirigenti, economiche e politiche, sono contrarie ad ...

... in vigore dallo scorso agosto, elaborato dall'ex ministro Andrea, andando spesso oltre la ... possedevano una barca e percepivano il: indagate 36 persone 4 Maggio Varie Linea d'Ombra: per ...... gli Andreae tutti i sostenitori del volto nuovo del passatismo progressista, Elly Schlein,... in base a una scala di equivalenza più progressiva di quella del) e lo strumento di ...In 6 percepivano ilNell'ambito dell'operazione il gip ha disposto il sequestro preventivo di ... Salvatore Fascella, 51 anni di Palermo; Veronica Cusimano, 43 anni di Palermo; Salvatore, ...

Rdc: Orlando, 'attaccato perchè operazione di redistribuzione reddito' Il Dubbio

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Sono convinto che il reddito di cittadinanza sia stato attaccato molto oltre le sue colpe, anche se aveva dei difetti genetici, soprattutto legati al modo in cui è stato r ...Officials: Florida Sex Offender Charged With Illegal Voting May 11th, 02AM May 11th, 02AM MELBOURNE, Fla. (AP) — A registered sex offender in Florida has been arrested on charges that he voted ...