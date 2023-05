Ravenna | miracoloso salvataggio con l’elicottero di una donna incinta bloccata nel fango video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Allerta rossa per maltempo anche oggi in Emilia Romagna, travolta dalle alluvioni che hanno causato 9 morti e migliaia di sfollati ed evacuati. Le scuole rimarranno chiuse nella maggior parte delle città della regione mentre sono attese ulteriori precipitazioni intermittenti. Sono stati 23 i fiumi esondati e oltre 400 le strade interrotte. I comuni colpiti dall’alluvione sono 41, soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e. Maltempo, situazione drammatica e salvataggi miracolosi La situazione è ”critica malgrado la tregua meteo. Ci sono allagamenti dovuti agli straripamenti dei canali emiliano-romagnoli e di alcuni scoli cittadini. Martedì notte è stato drammatico con i nostri tre fiumi che hanno raggiunto, in contemporanea, il livello massimo di piena della loro storia. La furia enorme ha travolto tutto e tutti: alcuni nostri quartieri sono sommersi ...