Rapporto Liverpool | Mason Mount pronto per il trasferimento alla fine della stagione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Breaking: Ilè sempre più fiducioso di sbarcarequest’estate, nonostante Mauricio Pochettino si sia unito come allenatore. Questo secondo un, secondo il quale il Chelsea sta diventando sempre meno sicuro che il laureato di Cobham rimarrà allo Stamford Bridge oltre il suo contratto attuale.è in scadenza di contratto nel 2024 e si dice che sia poco entusiasta di firmare un’estensione a lungo termine in linea con alcuni degli arrivi più recenti nella zona ovest di Londra. L’afflusso di nuovi Blues rende anche difficile la mano del Chelsea nelle trattative, con la stella inglesenon più uno dei giocatori meglio pagati del club. L’allenatore delJurgen Klopp, tuttavia, èa ...

Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare uncon lei ... In diretta dallaArena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi guidano il pubblico italiano attraverso ...Sì, perché proprio in quel fatidico 2019 il Barcellona viene eliminato daldi Klopp in ... senza dar conto a nessuno come alcuni suoi predecessori, bensì di sviluppare unmaturo con ......di un dittatore 'psicopatico coccodrillo' - un'allegoria su Vladimir Putin e il suocon la ... Alla fine non è stata una nuova canzone a far piangere laArena: è stata una commovente ...

I tifosi del Liverpool sono stati di parola: Anfield fischia l'inno inglese ... Sport Fanpage

Il Regno Unito ha ospitato l'evento per conto del vincitore dell'anno scorso, l'Ucraina, e ha visto trionfare Loreen con Tattoo ...Il centrocampista brasiliano Arthur, dopo la fine del prestito al Liverpool, tornerà alla Juventus e in un'intervista rilasciata a Goal.com ha detto: "Spero di avere ...