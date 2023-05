(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri di Capri hanno dato esecuzione a un’applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di undel luogo. L’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Capri con l’ausilio quelli die coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha consentito di raccogliere, a carico del predetto, gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione, in concorso con altro giovane maggiorenne, di unaaggravata, perpetrata in un puntodi, nonché dei reati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In ...

... un giovane 20enne, ritenuto responsabile di due rapine commesse neldi Ancona ai danni di più minorenni. La vicenda investigativa trae origine da una primaconsumata in ore serali alla ...... parigino decisamente a proprio agio con le storie die azione come dimostrano i due ... laddove basta fare una capatina, che ne so, neldi Rio de Janeiro per incrociare qualche faccia ...... un giovane 20enne, ritenuto responsabile di due rapine commesse neldi Ancona ai danni di più minorenni. La vicenda investigativa trae origine da una primaconsumata in ore serali alla ...

Rapina al centro scommesse ad Anacapri, ordinanza per un 16enne ... Agenzia ANSA

In particolare, nella serata del 13 gennaio 2023, l'indagato, con un complice maggiorenne, dopo aver fatto ingresso nel citato centro scommesse con il volto ... verosimilmente utilizzato per compiere ...Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i ...