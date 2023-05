RANUCCI | “REPORT AL POSTO DI FAZIO? IL MARITO CHE SI TAGLIA GLI ZEBEDEI PER DISPETTO…”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 18 maggio 2023) “la domenica sera per sostituire Fabio? Intanto io non so nulla di ufficiale e nessuno mi ha detto nulla, l’unica cosa che posso immaginare, conoscendo l’azienda, e che quando ti trovi all’ultimo momento, conoscendo le scadenze che ci sono è che qualcuno possa aver immaginato un modo per ‘metterci una pezza’. Chi deve deciderà, lo farà e non con troppa calma, visto che i tempi sono stretti”. Lo ha detto Sigfridoa Un giorno da pecora, su RaiRadio1. “Premetto una cosa: sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie. Bisogna portare rispetto ae alla sua storia, se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandolo in condizioni difficili, sbaglia”, mette ...