Railway diplomacy | il treno russo-iraniano che vuole competere con il Canale di Suez

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unmoderno, che collegherà le città iraniane Astara e Rasht e farà parte del Corridoio di Trasporto Internazionale Nord-Sud che stanno promuovendo Russia e Iran. L’obiettivo di questa ferrovia sarà potenziare il commercio della regione e legare – ancora di più – i due Paesi. Un altro esempio della cosiddetta “”. Alla firma dell’accordo per il finanziamento e la costrizione sono stati presenti, in collegamento video, il presidente, Ebrahim Raisi, e il presidente, Vladimir Putin. La linea ferroviaria Astara e Rasht sarà di circa 162 chilometri e per la sua costruzione sono stati stanziati circa 1,6 miliardi di dollari. Sarà lungo la costa del Mar Caspio e aiuterebbe a collegare i porti russi sul Mar Baltico con i porti iraniani nell’Oceano Indiano e nel ...

