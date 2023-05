Rai | Orlando | ' serve riforma governance con modello fondazione'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Ho presentato la scorsa legislatura una proposta di legge didelladella Rai che prevedeva, anzi che prevede perché l'ho ripresentata in questa legislatura, unache in qualche modo impermeabilizzi la Rai dalle decisioni della politica". Così il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andreaa Radio Immagina, la web radio del Pd. "Io penso che sarebbe utile mutuare anche i modelli di altri Paesi, se c'è unche ha funzionato è quello inglese. Dovremmo cioè lavorare su una struttura che abbia una sua forte autonomia, che sia in grado di resistere alle pressioni e che duri un tempo tale da evitare di essere soggetta alla politica, pur garantendo il pluralismo. Che sia in grado di resistere alle mutevoli situazioni di carattere ...

