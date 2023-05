Rafa Nadal non sarà al Roland Garros | ' Mi fermo per i prossimi mesi Il 2024 sarà il mio ultimo anno'

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha annunciato che non parteciperà al. Il tennista spagnolo ha confermato che non ciin Francia: 'Non giocherò neia causa dell'infortunio. Dunque non potrò ...

Djokovic contro l'arbitro di sedia agli Internazionali di tennis a Roma: 'Stai recitando' Internazionali, Djokovic eliminato: 'Pioggia e freddo, mai vista Roma così'annuncia lo stop per i ...La passerella finale, l'ultimo ballo per. Che spera quantomeno di viverlo da protagonista, e non in sofferenza come questo nerissimo 2023: 'Il mio obiettivo è quello di fermarmi e provare ad ...a Maiorca nella sua accademia annuncia: "Non giocherò al Roland Garros, è una decisione che non ho preso io ma il mio corpo , potete immaginare quanto mi costi. L'infortunio che ho avuto in ...

Nadal: "Non giocherò il Roland Garros. Il 2024 sarà il mio ultimo anno, poi mi ritiro" Sky Sport

TENNIS "La lesione non è guarita come volevamo. E' un peccato saltare Parigi dopo molti anni, ma il mio corpo ha deciso per me" Vedi anche Tennis… Leggi ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...