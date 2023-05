Questa immagine non mostra scie di «aria tossica»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 17 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione riguardo ad un video pubblicato su TikTok in cui si vede una mappa dell’Italia colorata di azzurro e giallo. Nel video è presente un commento dell’autore, secondo cui il colore giallo presente nella mappa rappresenterebbe la prova che tutte le città sarebbero spruzzate con «». Il riferimento è alla teoria del complotto totalmente infondata delle “chimiche” secondo cui i governi di diversi Paesi del mondo o altre entità sarebbero impegnate in un programma segreto per diffondere sostanze chimiche nell’atmosfera tramite gli aerei. Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. L’che si vede nel video è lo screenshot di una previsione meteo presa dal sito Windy.com. Come è possibile vedere nella pagina web, le ...