Quella pioggia devastante che scroscia in Emilia Romagna affondando case e strade | non è normale Domani manifestazione dei ragazzi del Fridays for Future

Un'improvvisa grande precipitazione arrivata dopo 15 giorni diin seguito a un prolungato ... Da una parte è aumentata la pressione climatica, dall'altraantropica, con il consumo del ...Bonaccini: "In quattro giorni ladi un anno" 'Il 2 - 3 maggio in 36 ore cadde l'acqua di 4 mesi, ieri e l'altro ieri in 36di sei mesi: in quattro giorni è caduta l'acqua di un anno e ...Per i cittadini coinvolti dal maltempo in Emilia Romagnaappena passata è stata un'altra nottata da vero incubo . Stavolta nuovi allagamenti hanno ...In alcune zone è caduta in 36 ore più...

Allerta meteo per pioggia a Ravenna: "Paragonabile a quella del 2 ... il Resto del Carlino

Sull'A1 Milano-Napoli si registrano code fino a 14 chilometri a causa delle piogge e del maltempo che hanno provocato uno smottamento in autostrada ...Un metro d’acqua nel centro storico di Lugo, il bollettino dei morti che cambia (al momento salgono a nove le vittime), una quantità di pioggia mai vista, che ha fatto salire in poco tempo il livello ...