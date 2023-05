Quel retroscena su Giorgia Meloni e i potenti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) La nuova passione diper l’intelligence. E la guerra in Fratelli d’Italia per la conquista del Nord. Ial tempo di, sette capitoli e 525 citazioni “Una conversazione tra me e Paolo Madron che dialoghiamo sue tutto il mondo che le ruota intorno”. Luigi Bisignani spiega così ad Affaritaliani.it l’atteso libro – Ial tempo di– edito da Chiarelettere che sarebbe dovuto uscire il 15 maggio, ma, per problemi legali, ha dovuto subire alcune correzioni e quindi alla fine uscirà il prossimo 30 maggio. Il libro completa la trilogia insieme a L’uomo che sussurra aie a Ial tempo di Renzi, sempre editi da Chiarelettere. Sette capitoli tutti sulla ...