Quarantacinque donne ricevono una lettera con dentro un preservativo usato | “Tra le righe scritte a mano dettagli espliciti e sgradevoli”

(Di giovedì 18 maggio 2023)lettere contenenti preservativi (usati) inviati adi Melbourne. Il mistero delle missive dal contenuto sudicio ha attirato l’attenzione di tutti i quotidiani mondiali, persino della Bbc. Le letteresembrano però seguire una premeditazione accurata ed inquietante. Infatti tutte le missive sono state spedite ache hanno frequentato la scuola femminile privata del Kilbreda College nel 1999. Le vittime, tra l’altro, si sarebbero presentate alla polizia per denunciare il fatto all’insaputa l’una dell’altra: la prima circa un mese fa, l’ultima pochi giorni fa. Secondo l’Herald Sun di Melbourne ha scritto che lesospettano che i loro indirizzi siano stati desunti da un vecchio annuario scolastico del collegio. Una ...

Quarantacinque donne ricevono una lettera con dentro un preservativo usato

