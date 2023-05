Quanto guadagna Federica Pelligrini | le cifre straordinarie

(Di giovedì 18 maggio 2023)Pellegrini? Stiamo parlando della campionessa di nuoto, tra le più grandi di tutto il mondo da ormai 20 anni. Di recente è tornata sul piccolo schermo per prendere parte alla nuova stagione di Pechino Express. E molti suoi fan si chiedonola famosa nuotatrice e aammonta il suo patrimonio. Vi anticipiamo che lesono da urlo! D’altronde da una protagonista del mondo dello sport non ci poteva aspettare altro.Pellegrini, nota anche con il termine Divina, è la campionessa dei record con i suoi 200 metri di stile libero che nessuno ha ancora superato. Ma vediamo insiemee qual è il suo patrimonio.Pellegrini ...

...dilettantescamente affermato dal buon Valerio e dal divertente Marco, peraltro), vi ringrazio (qui c'è stata l'austerità, lì no), anche perché rafforzate il mio punto: perché mai chi...DATA E ORARIO FINALE INTERL'INTER IN FINALEDATA E ORARIO FINALE INTERL'INTER IN FINALE

Champions, quanto guadagna l'Inter con la qualificazione alla finale Calciomercato.com

(Calcio e Finanza) La notizia riportata su altre testate «Abbiamo raddoppiato taglia e valore del gruppo da quel giorno di cinque anni fa quando fu firmata la fusione tra Essilor e Luxottica» ...Europa League 2023, quando manca ormai pochissimo alla finalissima di questa ... Conti alla mano una squadra che ha preso parte al girone ha guadagnato circa 3,63 milioni di euro; la vittoria in ...