Qualiano | Consiglio comunale | due i punti all’ordine del giorno

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ultimodella città dicon la vecchia conformazione pubblicata convocazione all’albo pretorio. Convocato per il 19 maggio alle 17:00 in prima convocazione e per il 22 maggio alle ore 17:00 in seconda convocazione, l’ultimodiprima della proclamazione del nuovo. Sono due idel. Il primo riguarda l’adesione al SUA dell’Unione dei Comuni della Valle dell’Ufita e il Secondo riguarda approvazione del progetto definitivo dell’ampliamento della Villadi via Palumbo, con aree attrezzate a verde e servizi ecosostenibili. Invitiamo come sempre i cittadini a partecipare perché sono decisioni che importanti che riguardano la vita ...