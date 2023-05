Processo Juventus | il ministro Giorgetti | ' Se colpevoli di falso in bilancio | bisogna sequestrargli lo stadio'

, sulla competenza territoriale deciderà la Cassazione. La data della prossima udienza Juve, ci sarà nuovod'appello: accolto il ricorso, restituiti i 15 punti. La nuova ...Siviglia -, Allegri in uno stato di calma apparente. Dopo le tre vittorie consecutive in ...la classifica dei bianconeri (sempre in attesa dell'ultimo grado di giudizio suldelle ......la. La procura federale della FIGC infatti si esprimerà sulla penalizzazione che dovrà essere comminata alla società bianconera per la questione plusvalenze. Tenendo presente che il...

Processo plusvalenze, Juve al contrattacco: la doppia strategia difensiva Tuttosport

TORINO - Processo plusvalenze: Juve al contrattacco. Ieri i legali del club e degli ex membri del Consiglio di amministrazione bianconero hanno depositato le memorie difensive in vista dell’udienza ch ...Detto male: o spiegate meglio che responsabilità hanno avuto i membri del Cda oppure li prosciogliete e riformulate proporzionalmente la penalizzazione alla Juventus. I difensori bianconeri, dunque, h ...