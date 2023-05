Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Appuntamento con la storia. Questa sera, alla BayArena, ladi José Mourinho sfida ildi Xabi Alonso (fischio d’inizio ore 21, arbitra lo sloveno Slavko Vincic) per centrare la sua prima finale di Europa League. Un obiettivo prestigioso e difficile da raggiungere. Non a caso, fino ad oggi, solo l’Inter ci è riuscita. Era il 2019-20 e in panchina sedeva Antonio Conte. La vittoria per 1-0 dell’andata mette i giallorossi in posizione di forza ma la qualificazione è ancora tutta da giocare. Quel che è certo è che allabasterà anche un pareggio per accedere alla finalissima, in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Una partita che metterà in palio un pass gratuito per la Champions League 2023-24, obiettivo che in campionato sta sfuggendo a entrambe le squadre: la squadra di Mou è ...

Mourinho convoca anche Dybala, El Shaarawy e Smalling per Leverkusen, ma dovrebbero partire tutti dalla panchina. Davanti Abraham con Wijnaldum a supporto, in mezzo tornano Bove e Matic con Pellegrini....Modric alla vigilia Il percorso di Manchester City e Real Madrid in Champions League Real Madrid e Manchester City nei rispettivi campionati L'arbitro Presentazione del match...Ma ci sono altri due dubbi negli altri reparti per Allegri: ecco le. Match in diretta giovedì 18 maggio alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW Portiere: SZCZESNY Difensore ...

Appuntamento con la storia. Questa sera, alla BayArena, la Roma di José Mourinho sfida il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (fischio d'inizio ore 21, arbitra lo sloveno Slavko Vincic) per centrare la su ...Dopo l'Inter in finale di Champions, l'Italia vuole concedere il bis in Europa League. Questa sera, allo stadio Sanchez-Pizjuan (fischio d'inizio ore 21), la Juventus sfida il Siviglia per centrare l' ...