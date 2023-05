Presunto molestatore alla Federico II | Di Fenza | “Faremo luce sulla vicenda”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi è stato segnalato da alcuni rappresentanti degli studenti che presso l’Ateneo di Monte Sant’Angelo, sede dell’università degli studi di NapoliII, ci sarebbe uno studente di Fisica che sfrutterebbe occasioni in cui le studentesse si trovino da sole per fermarle con la forza, cercando di molestarle.” A dichiararlo in una nota è Pasquale Di, Consigliere Regionale di Centro Democratico. “Analoghi avvertimenti stanno circolando su alcuni canali social e in alcuni gruppi WhatsApp degli studenti e pare, tra l’altro, che sia stato allertato anche un docente che ha assicurato maggiori controlli nel dipartimento. In ogni caso scriverò al Rettore Matteo Lorito – prosegue Di– per chiedere approfondimenti su questache se confermata sarebbe davvero orribile e ...