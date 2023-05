Presidenzialismo | perché i padri costituenti lo bocciarono

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) A sfogliare l'intera storia della Repubblica non può sfuggire il fatto che la forma di governo che il Paese si diede all'indomani del Secondo conflitto mondiale poche volte sia risultata in sintonia con “i ritmi e i tempi della decisione” che una moderna democrazia richiede. «L'Italia», scrive Giuseppe Maranini in Storia del potere in Italia «ha conosciuto governi forti solo sotto la dittatura. A noi manca l'esperienza dei governi democratici forti, che è poi l'esperienza delle migliori democrazie». Ed è ciò che si propone il governo Meloni mettendo in cantiere una riforma costituzionale che ponga nel giusto equilibrio la sfera della rappresentanza con i poteri dell'esecutivo. In tal senso, timidi tentativi furono fatti già in sede di Assemblea Costituente da Piero Calamandrei, ma furono pesantemente respinti da una cultura politica che considerava il...