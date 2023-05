Presentato a Roma il primo premio Raffaele Baldassarre

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 18 maggio 2023) BRUXELLES – Il 2023 è stato proclamato “Anno europeo delle competenze” sulla scia di quanto annunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2023 e in base alla proposta adottata dalla Commissione UE. Gli Anni europei sono dedicati ad un determinato tema con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, incoraggiare il dibattito e il dialogo a livello europeo e nazionale ed è in questa cornice che l’associazione culturale “”, in collaborazione con la rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, ha organizzato “L’Europa delle Competenze”, conferenza che si è tenuta mercoledì 17 maggio nella sala David Sassoli – Esperienza Europa, a. Un’importante occasione di confronto con esponenti politici europei e nazionali in cui per l’occasione è stato ...