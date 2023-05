Preparo le zucchine così e sono più buone dei cordon bleu!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non sapete come fare mangiare ai bambini le verdure? Potete cucinare delle buonissimeripiene al formaggio e prosciutto. Di seguito la ricetta completa.bleu di: ingredienti e preparazione Per fare delleripiene al formaggio e prosciutto, vi serviranno: 150 grammi di pane grattugiato 100 grammi di scamorza 100 grammi di prosciutto cotto 50 grammi di formaggio grattugiato 42 uova intere Un ciuffetto di prezzemolo fresco Un pizzico di sale fino ed un pizzico di pepe nero. Preparazione: Prendere le, lavarle sotto l’acqua corrente e con un coltello eliminare le due estremità. Affettare lein senso orizzontale, ricavandodelle fette abbastanza sottili. All’interno di una ciotola rompere ...