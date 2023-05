Premier League | Newcastle-Brighton LIVE dalle 20 30

L' Arsenal è stato protagonista di una grande stagione in, nonostante il titolo gli sia sfuggito proprio sul più bello. Tra i pilastri della squadra di Mikel Arteta c'è sicuramente Aaron Ramsdale , che ha firmato u rinnovo di contratto ...... il laterale olandese avrebbe suscitato l'interesse di diversi top club soprattutto in. La richiesta dei nerazzurri per lasciare partire l'esterno olandese sarebbe di circa 40 milioni ...Nell'intervista ha rivelato come larimane il campionato più competitivo e che per arrivarci servirebbero altre due stagioni nel campionato italiano. Il giocatore Frattesi ha parlato ...

Manchester City, battaglia legale alla Premier League contro i 115 capi d'accusa - Sportmediaset Sport Mediaset

Londra, 18 mag. – (Adnkronos) – L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è stato squalificato per una giornata (non sarà in panchina contro l’Aston Villa il prossimo weekend) e multato di 75mila sterli ...I Citizens contestano la legalità dell'indagine e la nomina del capo della giuria indipendente socio dell'Arsenal ...