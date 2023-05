Premier League 2022 2023 | De Zerbi tra i candidati al premio di allenatore dell’anno

(Di giovedì 18 maggio 2023) In lotta per portare il Brighton a una storica qualificazione europea, Roberto Deè fra i sei tecnicialdi “Manager of the year” in. L’dei Seagulls dovrà però battere la concorrenza di Eddie Howe (Newcastle), Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City), Marco Silva (Fulham) e Unai Emery (Aston Villa). SportFace.

... il Manchester City risulta strafavorito per sollevare la prossima Champions. Eppure c'è ... Ma ci sono alcuni precedenti inche, sommati a certi accorgimenti tattici e morali, devono ...Calcioscommesse, il nuovo scandalo colpisce la: otto mesi di squalifica per il giocatore che non potrà tornare in campo prima del prossimo gennaio La FA ha usato il pugno duro. E non è una novità da quelle parti soprattutto quando ...Affrontare una squadra inglese è come qualsiasi altra; laè in un grande momento e sarà una ... perché non si parlava d'altro che del derby, c'era in gioco la finale di Champions. Nelle ...

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pesca in Premier League: testa a testa con la Juventus Footballnews24.it

Secondo quanto raccolto dal portale TMW, il centrocampista maliano sembrerebbe finito nel mirino di due squadre di Premier League, fortemente interessate a lui per la stagione a venire. Lassana ...La Premier League ha desvelado sus seis candidatos para hacerse con uno de los premios más prestigiosos al final de temporada: el galardón al mejor entrenador de la temporada. El campeonato británico ...