(Di giovedì 18 maggio 2023) I soccorsi sono stati tanto tempestivi quanto vani. Incidente mortale sul lavoro giovedì mattina intorno alle 9.20 allaSeceda a Ortisei in val Gardena (Bolzano).Una persona ha perso la vita cadendo dall'impianto di risalita da una grande altezza, morendo sul. Sul posto sono...

...il suo tentativo sbattere contro la muraglia nerazzurra ma la sferaverso Raimondo che batte Bertini e al 26' permette agli ospiti di raddoppiare. La Dea ci crede, ma la sfortuna gira...Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo sarebbe cadutopiazza che si trova davanti al castello di Milazzo. Un volo infinito, si contano circa 50 metri di altezza. L'atterraggio ...... al debutto nazionale, 'Una stella di nome Franco in Paralleli Universi', trattofavola '... narra l'avventura di una stella curiosa che, invaghitasi di un bellissimo anemone blu,dal ...

Precipita dalla funivia: morto sul colpo Today.it

I soccorsi sono stati tanto tempestivi quanto vani. Incidente mortale sul lavoro giovedì mattina intorno alle 9.20 alla funivia Seceda a Ortisei in val Gardena (Bolzano). Una persona ha perso la vita ...Secondo il pm si tratta di una tragedia senza colpevoli e "non si poteva in alcun modo prevedere l'evento-crollo". I genitori di Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro chiedono la riapertura delle indag ...