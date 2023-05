Pone Inps | ‘Cambio generazionale necessario per futuro aziende'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “L'ha una serie di informazioni che consentono molte analisi come quella effettuata in collaborazione con gli studi di ricerca universitari. Questa mostra che esiste un dualismo tra start up esenior dove l'età media del personale aumenta e gli spazi di carriera si riducono”. Ha esordito così il Direttore Centrale delle Entrate dell', Antonio, a margine del suo intervento all'evento “Giovani e” organizzato dall'istituto nell'ambito del Forum PA di Roma presso il Palazzo dei Congressi. “Nellepiù mature è aumentato il differenziale retributivo tra giovani e senior. Questo è il frutto di una serie di fattori come l'ingresso in azienda con una retribuzione più bassa e un meccanismo di carriera non fluido – ha continuato -. ...