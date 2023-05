Podcast in Italia | la classifica Spotify

(Di giovedì 18 maggio 2023) Isono entrati a far parte in pianta stabile della dieta mediatica deglini: lo testimonia una recente ricerca realizzata da OBE in collaborazione con DVA Doxa, che stima in circa 14 milioni gli ascoltatori di pocast in, ma è evidente anche dal crescente interesse che l’editoria e i mass media stanno riversando sul mezzo., la piattaforma streaming più conosciuta al momento, ospita una ricchissima library digratuita e molti dei fenomeni del momento sono ascoltabili proprio da lì: è interessante quindi vedere ladei più seguiti, che non manca di riservare sorprese. Al primo posto nelladitroviamo la serie “A wild mind”, curata da Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, che ...

... contenuti Audible e video, e. Viene fornito con un set di microfoni completamente ...funzioni intelligenti in auto L'ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile per l'acquisto in. ...L'esponente di Fratelli d'chiosa: "Basta strumentalizzare i bambini per soddisfare l'egoismo ... scoperta maxi evasione da un milione di euroRadio Sound Ultima Ora PiacenzaChiara Ferragni e Fedez contro Fabrizio Corona . La coppia più chiacchierata d'ha deciso di agire per vie legali contro l'imprenditore, accusato di diffamazione per aver ... ospite del...

Il Boss arriva in Italia: un podcast dedicato all'evento FM-world

I podcast sono entrati a far parte in pianta stabile della dieta mediatica degli italiani: lo testimonia una recente ricerca realizzata da OBE in collaborazione con DVA Doxa, che stima in circa 14 ...Hypercast lancia Hyperboost+, strumento che garantisce ai brand di ottenere ascoltatori unici per i propri podcast, secondo i più recenti standard IAB ...