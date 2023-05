Pnrr | la piattaforma per le spese ci è costata 40 milioni

E così si scopre che tra 'Italia Sicura' eci sono otto miliardi di fondi anti - dissesto da ... L'ultimo rapporto di Rendis, lache aggiorna sugli interventi per il dissesto ...Promuoverà infine l'utilizzo dellaIncent now , frutto della collaborazione con ...bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell'ambito della pianificazione del. ...... il 63,3% per l'adesione alla nuovanotifiche digitali, il 51,2% per lo sviluppo di API sulla PDND. La grande 'ricettività' mostrata dai Comuni italiani rispetto alle opportunità del...

Pnrr, non è chiaro quanto abbiamo speso per la piattaforma informatica (che dà problemi ai Comuni) WIRED Italia

Muoversi utilizzando l’elemento chimico più abbondante in tutto l’universo usando e restituendo all’ambiente l’elemento che ricopre il 70% del nostro pianeta, ...Cisl e Uil di Avellino abbiamo inteso rafforziate la piattaforma nazionale con specifiche locali rivolte al Pnrr, Piattaforma e Polo logistico in Valle Ufita, servizi pubblici, sanità, scuola, tenuta ...