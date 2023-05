Pnrr | indagine | per 50% under 20 prioritario investire fondi in ricerca e salute

(Di giovedì 18 maggio 2023) Padova, 18 mag (Adnkronos) - La maggioranza degli studenti delle superiori non conosce i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma quando informati, circa la metà ritiene che si debbanoin. Sono questi i risultati principali della‘I giovani20 e il' presentati oggi al Politecnico di Milano, all'evento di chiusura della terza edizione di Fattore J, il progetto di Fondazione Mondo digitale e Janssen Italia, l'azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, nato per sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sull'importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e ladi tutti. Il percorso ...

Inoltre, la procura federale ha da poco chiuso l'relativa alla manovra stipendi , vale a ... Sulil ministro ha sottolineato che serve per gli "impianti di base". "Dobbiamo attrezzarci con ...Una primadel 2018 'indicava, nel 58% del campione italiano, un livello di health literacy ... compresi i progetti finanziati con il'. Per Schillaci, 'grandi opportunità arriveranno ...... in un'ottica propositiva, si apprestano a rilanciare l', solo rispetto al servizio di ... sulla vendita della materia riciclata e sui progetti del'. Il questionario può essere compilato ...

Pnrr: indagine, per 50% under 20 prioritario investire fondi in ricerca ... Adnkronos

(Adnkronos) – La maggioranza degli studenti delle superiori non conosce i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma quando informati, circa la metà ritiene che si debbano investire in ...Continua l’indagine sui progetti del PNRR nei comuni della Provincia di Fermo, questa volta a raccontare i progetti proposti è il comune di Servigliano. “Noi utilizzeremo questi fondi, in cui sono con ...