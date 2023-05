Playoff Serie C 2022 2023 | è 2-2 pirotecnico tra Virtus Verona e Pescara

(Di giovedì 18 maggio 2023) È un2-2 quello che si verifica, nella gara di andata del primo turno della fase nazionale deidi, tra: un match equilibrato, divertente e ricco di colpi di scena, soprattutto in un secondo tempo nel quale le due compagini si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo piuttosto bloccato dal punto di vista del ritmo e delle occasioni da gol, con entrambe le squadre che, in ogni caso, sono riuscite a trovare una rete: al 28?, Delle Monache ha portato in vantaggio il, ripreso al 44? da Danti. La ripresa, invece, è stata davvero divertente e ricca di spettacolo, con le occasioni che sono aumentate in maniera esponenziale con il passare dei minuti. I padroni di casa, al ...

Pesaro batte l'Olimpia Milano gara - 3 dei quarti di finale deidellaA1 2022/2023 di basket e riapre la(2 - 1). Grande vittoria in rimonta dei padroni di casa, che dopo aver perso le prime due sfide al Mediolanum Forum di Assago costringono ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per il primo turno della fase nazionale deidiC 2022 - 2023 VERONA - Giovedì 18 maggio 2023, allo Stadio 'Gavagnin - Nocini' di Verona, ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per il primo turno della fase nazionale deidiC 2022 - 2023 ANCONA - Giovedì 18 maggio 2023, allo Stadio 'Del Conero', l'Ancona ...

Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Cerignola-Foggia e tutte le partite: orari e diretta streaming Sport Fanpage

ANCONA L'Ancona pareggia in rimonta (2-2) con il Lecco nell'andata degli ottavi di finale playoff per la Serie B e ora lunedì 22 maggio (ore 20.30) in Lombardia avrà bisogno di una vittoria per ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...