Playoff Nba | Butler trascina Miami | Boston ko in gara-1 al TD Garden

(Di giovedì 18 maggio 2023)inizia nuovamente una serie con una vittoria in trasferta. Stavolta a farne le spese in finale ad Est, dopo Milwaukee e New York, sono iCeltics, sconfitti 116-123 in una notte in cui il protagonista assoluto è stato Jimmy. Il 33enne realizza 12 punti nel primo quarto e ne aggiunge 23 nel secondo tempo, chiudendo a quota 35 (impreziosita da 5 rimbalzi e 7 assist). Oltre a, sul tabellino finiscono altri cinque giocatori con almeno 15 punti: Bam Adebayo chiude a 20 (9/13 al tiro, 8 rimbalzi e 5 assist), 15 a testa per Kyle Lowry, Gabe Vincent, Caleb Martin e Max Strus (in cattedra nel terzo quarto). Lanel complesso è equilibrata, al punto che il massimo vantaggio toccato è di marca(+13 nel secondo quarto). I Celtics chiudono all’intervallo sul ...

In campo anche il recupero di Premier League tra Newcastle e Brighton, mentre nel basket è tempo disia per la Serie A1 italiana che per lo spettacolo dell'oltreoceano. Di seguito il ...Questa è la quarta sconfitta casalinga in questiper i Boston Celtics , anche contro ... FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSButler è super, Miami sbanca Boston in gara - 1 Miami ...Miami vince di nuovo gara - 1 in trasferta per la terza serie consecutiva, sbancando il TD Garden di Boston sulle spalle di un monumentale Jimmy Butler da 35 punti e altri cinque giocatori a quota 15, ...

Playoff NBA, Boston Celtics Miami Heat 116-123 gara-1: risultato e highlights Sky Sport

Gara 1 delle finali della Eastern Conference va ai Miami Heat: partita davvero bella dove i Celtics, all’intervallo, erano in vantaggio di nove lunghezze, ma la franchigia della Florida è riuscita a r ...In Nba arriva la prima vittoria della finale playoff della Eastern Conference: è di Miami, che inverte subito il fattore campo imponendosi 123-116 in casa di Boston. Il match si decide grazie soprattu ...