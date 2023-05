Planet Farms | la più grande azienda italiana di agricoltura verticale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un modo di pensare che non mira ad alcun compromesso e rimane costantemente focalizzato sull’ottenimento di risultati fondamentali, non può che tradursi imprenditorialmente in qualcosa di vincente e straordinario. E quando questo mood abbraccia gusto e sostenibilità, la ricetta del successo non...

... alla qualità e alla sostenibilità, che spaziano dal food e tech - food (Cortilia,, Masi), all'innovazione tech (Jakala, Bending Spoons, Noosa, Wishi, ICONIQ), dal fashion (..., azienda italiana leader nel settore dell'agricoltura in ambiente controllato e del vertical farming, sbarca nella provincia di Como, a Cirimido , dove nel 2024 inaugurerà una nuova sede ...... le esperte del food Eleonora Cozzella e Francesca Romana Barberini, membro del cda di Mapei Simona Giorgetti, il co - founder e co - Ceo diLuca Travaglini, il produttore ...

Planet Farms abbassa i prezzi. Dal 2024 attivo il sito di Cirimido (CO) Fruitbook Magazine

(Agenzia Vista) Milano, 17 maggio 2023 Si è tenuta alla Fonderia Napoleonica Eugenia a Milano la Charity Dinner promossa dalla Fondazione Mantovani Castorina, a sostegno dei progetti rivolti ai disabi ...Planet Farms, azienda italiana leader nel settore dell'agricoltura in ambiente controllato e del vertical farming, ha avviato il cantiere per il nuovo stabilimento di Cirimido, in provincia ...