Pixel 8 Pro | spunta il primo video Il telefono misura la temperatura corporea

... con schermo da 10,1 pollici e risoluzione FHD+ da 1920x1200. Non mancano 2 altoparlanti e l'ingresso jack da 3,5 millimetri . In più, Blackview Tab 7tablet è dotato di una batteria da ...Nel confronto con la sua controparte, il7a, grazie alla plastica utilizzata nella costruzione, ne risulta il più robusto dei due. È noto che il canale JerryRigEverything , ...Nessun problema, perché è appena circolato in rete un primo video ufficiale (ma non ufficiale) die di una sua innovativa funzione: il termometro . Ora vi spieghiamo tutto, ma intanto non ...

Google Pixel 7a su DxOMark: confronto con Pixel 7 e 7 Pro GizChina.it

I nuovi telefoni di fascia media Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ arriveranno anche in Italia il prossimo giugno: ignoti, al momento, i prezzi per il mercato europeo.Insieme a POCO F5 (che abbiamo recensito qui) abbiamo avuto modo di provare anche la versione più performante, ovvero POCO F5 Pro. Novità di quest'anno, almen ...