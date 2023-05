Pixel 7a è lo smartphone più resistente e facilmente riparabile di Google

Tra gli assenti dal palco del Google I/O non c'è stato solo Android 14 , ma anche qualsivoglia riferimento ai prossimi, fosse anche solo un vago teaser. Nessun problema, perché è appena circolato in rete un primo video ufficiale (ma non ufficiale) di8 Pro e di una sua innovativa funzione: il ...Da tempo circolano voci di corridoio riguardo ai nuovidi Google, e si è presto diffusa la notizia che il gigante tecnologico stesse lavorando a un modello dotato di un termometro ...... Google decise di anticipare leak e indiscrezioni (anche se ormai si sapeva praticamente tutto) mostrando in anticipo7 e7 Pro , i suoiche sarebbero poi arrivati sul mercato ...

Google Pixel: lo smartphone si usa come dashcam per auto, ecco come IlSoftware.it

In prova un originale smartphone con una versione modificata di Android che punta sulla semplicità di utilizzo e sulla protezione dei dati degli utenti ...I nuovi telefoni di fascia media Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ arriveranno anche in Italia il prossimo giugno: ignoti, al momento, i prezzi per il mercato europeo.