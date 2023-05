Piovella Soi | Entro il 2030 c' è rischio di raddoppio persone cieche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - “Dobbiamo fare di tutto per evitare che leperdano la vista, è necessario garantire a tutti l'accesso alle cure salva-vista poiché da qui alè previsto ildellenel nostro Paese. Contro questol'arma che possiamo mettere in campo è la tecnologia e la diagnostica per immagini che può essere affrontata e che deve essere applicata a tutte le visite oculistiche”. Così il presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) Matteo, a margine della conferenza stampa di presentazione del 20.esimo Congresso internazionale della Soi, in programma dal 25 al 27 maggio a Roma al CCongressi Cavalieri Hilton. “La salute della vista e progressi dell'oftalmologia ...