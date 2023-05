Piano Casa | il Campidoglio in aiuto di 3mila famiglie romane

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma – È stato approvato dalla Giunta, riunita in sessione straordinaria, ilStrategico per il Diritto all’Abitare 2023-2026 di Roma Capitale. Il documento d’indirizzo è stato presentato oggi indal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi. Ilha l’obiettivo di rafforzare le politiche dell’Amministrazione per garantire il diritto all’abitare e consentire a tutte e tutti – in particolare agli aventi diritto in materia di edilizia residenziale pubblica – di disporre di unao di non perdere quella dove abitano. Con un approccio integrato, le politiche abitative saranno quindi inserite all’interno del più ampio quadro delle azioni adottate dall’Amministrazione per aumentare il benessere delle persone, rimediando con soluzioni strutturali e ...