Piacenza-Pistoia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-3 deidideidellaA2di basket. Nelle prime due gare, la Giorgio Tesi Group guidata da coach Brienza ha dato dimostrazione di grande forza e qualità, vincendo entrambe le partite in casa, e regalandosi così la possibilità di chiudere i conti. Agli uomini di casa, quindi, il compito di provare a imporsi davanti al proprio pubblico, per allungare il confronto. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 18 maggio sul parquet del PalaBanca. Di seguito, le informazioni per seguire in...

Le due gare in terra toscana non hanno sorriso all'Assigeco, sotto 2 - 0 nella serie con la Giorgio Tesi Groupnonostante due buone prestazioni. I ragazzi di coach Stefano Salieri hanno però adesso la possibilità di giocare davanti ai propri

Terzo quarto decisivo, Pistoia batte Piacenza Sportando

Una Giorgio Tesi Group solida, attenta e più cinica, è questo ciò che ha chiesto ai suoi Nicola Brienza per gara tre di questa sera al PalaBanca contro Piacenza (ore 20.30). Non che Pistoia non lo sia ...Giovedì sera al “PalaBanca” di Piacenza i rossoblu ricevono Pistoia e devono vincere per non essere eliminati Gara-3 dei quarti di finale play off con la Giorgio Tesi Group Pistoia è un crocevia fonda ...