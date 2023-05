Pfm | venerdì 19 maggio esce “The Event – Live in Lugano”

(Di giovedì 18 maggio 2023) foto di Orazio TruiglioMILANO –19il nuovo albumdella Pfm – Premiata Forneria Marconi, “Thein” (Aereostella), che vede la partecipazione di due special guest: Matteo Mancuso, indiscussa star della chitarra, e Luca Zabbini, leader dei Barock Project, all’organo hammond, tastiere e voce. Un’ora e mezza di musica che ripercorre la carriera della prog band italiana più famosa al mondo, da “Storia di un minuto”, album dell’esordio discografico nel 1972, a “Ho sognato pecore elettriche”, ultimo disco di inediti uscito nel 2021. L’album sarà disponibile in versione cd, doppio Lp, sulle piattaforme streaming e in digital download. Dopo il trionfo di centinaia di date negli ultimi due anni, la PFM ha deciso di registrare un suo ...

Queste parole sono pronunciate durante la presentazione stampa del nuovo album live della(Premiata Forneria Marconi), 'The Event - Live in Lugano' (Aereostella), che sarà pubblicato19 ...