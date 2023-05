Pesaro-Olimpia Milano | gara 3 playoff LBA | ultime e diretta TV

(Di giovedì 18 maggio 2023) Questa sera alle 20, alla Vitrifrigo Arena,ospita l’per3 dei quarti di finaledi Lega Basket A. I lombardi provano a chiudere subito i conti per non dover trascinare oltremodo l’incombenza: al momento infatti la serie viaggia sul 2-0 in loro favore. I marchigiani invece proveranno a beneficiare del supporto del pubblico di casa per cercare di riaprire i giochi. Ecco dunque lee dove seguire intelevisiva3 deidella LBA. Come arrivanoPerdunque è l’ultima occasione per provare a riaprire i discorsi di passaggio del ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tvMilano , sfida valida come gara - 3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket . Nelle prime due partite della serie, giocate al Mediolanum Forum di Assago, ...Conduce 2 a 0 la serie dei playoff, al meglio delle cinque, l'Milano che anche ieri sera ha vinto agilmente controche ora affronterà in trasferta giovedì sera. Soddisfatto della prestazione del club, il coach Messina: "Un'altra buona partita, un ...Serata tranquilla per i campioni in carica: l'Milano tramortisce86 - 57, giocando con il freno a mano tirato dopo aver ipotecato il 2 a 0 a cavallo dell'intervallo. Il 27 - 15 del ...

L'Olimpia travolge Pesaro: è 2-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

A poche ore dall'inizio del terzo atto della serie fra Pesaro e Olimpia Milano, il vice allenatore dei marchigiani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. "Sappiamo bene cosa ci ...Questa sera, in trasferta, l’Olimpia Milano proverà a chiudere la pratica contro Pesaro in Gara 3. Non dovrebbero esserci problemi dato che per ora, nelle prime due partite, i milanesi hanno segnato 9 ...