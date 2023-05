Perché la storia dell' umanità è anche una storia di virus e batteri

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Qualche giorno fa, Gilberto Corbellini, nel recensire la traduzione italiana di “Contagi”, scritto da Kyle Harper, ha giustamente sottolineato come quel libro formidabile sia “unae malattie infettive non umanocentrica”, in cui “protagonisti sono i parassiti e i tratti biologici che consentono a questi padroni del pianeta di invadere e usare il mondo umano come ambiente’adattamento". Caso vuole che io abbia terminato la lettura di un libro davvero consonante a quello recensito da Corbellini, ovvero “Pathogenesis – how germs made hystory”, scritto da Jonathan Kennedy, che insegna salute pubblica globale al Queen Mary University di Londra.in questo caso, il lettore ha fra le mani unae malattie infettive in cui la ...