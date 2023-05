“Per una società migliore non servono supereroi ma solo persone per bene”

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’imprenditore umbro Sauro Pellerucci rilancia l’iniziativa “Io sono una persona per” Roma, 18 maggio 2023. Se è vero che nell’immaginario comune e soprattutto in quello giornalistico si ripete spesso che “le buone notizie non fanno notizia”, forse perché si ha più memoria delle brutte vicende che di quelle positive, nel mondo delle imprese c’è chi la pensa in maniera diametralmente opposta. È il caso dell’imprenditore umbro Sauro Pellerucci che, nell’ambito di un’intervista a cura di Radio Radio – L’Evoluzione della Radio, ha acceso un faro sull’importanza di diffondere “buone pratiche” e soprattutto di “essereper”. “Nell’estate del 2015 ricordo di essere rimasto particolarmente colpito dalle innumerevoli notizie negative trasmesse dai media: omicidi, efferatezze, barbarie, disumanità si ripetevano incessantemente ...

La riluttanza americana a consentire l'addestramento limita fortementenuova coalizione europea propostaaiutare l'Ucraina a ottenere e far volare gli F - 16. .Da quando è arrivatola seconda volta, ha vinto tutto . L'anno scorso abbiamo fattostagione incredibile". Le prossime settimane saranno decisive, ma il presidente del Real Madrid Florentino ...Dal primo piano della Pensione Quinto, sede abituale del ritiro dove la domenica mattina la sala ristorante si trasformava in aulale riunioni tecniche, arrivavano urla spaventose.quell'allenatore minuto ma dagli occhi fiammeggianti e dalla personalità magnetica, la Serie C era già come la Coppa dei Campioni. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...

La battaglia dei treni di Putin e Raisi, accordo per una linea russo-iraniana la Repubblica

(ANSA) - BARI, 18 MAG - La pm Isabella Ginefra ha chiesto una condanna a sette anni di reclusione per un 20enne accusato di avere aggredito un 24enne di origine senegalese, insultandolo anche con ...Nel mirino dei censori il décolleté "Una donna con un décolleté chiaramente riconoscibile è raffigurata sul boccale di birra per l'Oktoberfest. Dovresti essere arrabbiato per questo", si chiedeva il ...