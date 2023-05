Per salvare l’Italia dalle alluvioni servono 26 miliardi | in 20 anni e 14 governi ne sono stati investiti soltanto sette Ecco perché

(Di giovedì 18 maggio 2023)è il paese dellecicliche e del rischio frane più alto d’Europa. Per prevenire queste calamità in 7mila comuni a “rischio idrogeologico”26di euro, ma in 20(e 14) ne ha usati solo, un quarto del necessario. Il dato è oggettivo, incontestabile. Scritto nero su bianco nelle ultime indagini della Corte dei Conti sull’uso dei fondi per questa “missione” dello Stato. Ma nulla lava i peccati e la coscienza di politici e amministratori locali come la pioggia. Il cambiamento climatico emergenza di altra natura e globale, diventa così l’ombrello perfetto per assolvere la classe dirigente di questo Paese dalla sua incapacità di governarlo.in 20cosa ...

E il Dottor Morte riesce aanche la licenza medica: nessuna revoca, solo una sospensionedue anni. Il trentenne riceve cure psichiatriche e farmacologiche a York, stupendo tuttila ...Cerchiamo prima di tutto di tutelare le nostre vite, non rischiamo maio salvaguardare dei beni materiali". I salvataggi Numerosissimi gli interventi di soccorsi messi in campo dai vigili ...Al grido di 'non puoitutti Dom', Dante metterà in pericolo di morte la vita delle persone care a Toretto. Mentre il resto della famiglia è sparsoi continenti, cercando di ricongiungersi,...

Costretti a pagare 37 mila dollari al veterinario per salvare il loro cane Bulldog francese: "Questa razza è … La Stampa

In molti di questi casi ogni secondo può essere prezioso per salvare una vita. Il dottor Stefano Colelli, direttore del 118 di Foggia spiega che la prima cosa da fare quando l'operatore risponde alla ...Martedì sera era uscito per mettere al sicuro l’auto lungo viale Bologna. Il racconto di Gabriele: "La corrente era forte, mi stava trascinando via".