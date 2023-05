Per chi guarda YouTube sul TV arrivano gli spot da 30 secondi che non si possono saltare Annunci anche durante le pause

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le offerte pubblicitarie disi arricchiscono per gli inserzionisti condi 30per i video più remunerativi e con gliche compaiono quando l’utente mette in pausa il filmato. ...

... ovveropossiede almeno l'1% di tutta la supply. Bitcoin è risultato avere un'unica balena, Satoshi Nakamoto , chel'appunto da solo possiede 'solamente' l'1,15% di tutti i BTC esistenti. ...Chatbot assenti o solol'assistenza tecnica Il 30% dinon ha mai usato un chatbot ammette di non averlo fatto poiché assente o introvabile sui siti dei brand visitati. A oggi, le aziende con ...Leggi anche Elly Schlein e la pace con lo sceriffo De Luca che fa infuriare il cerchio magico: 'Stiamo rasentando il ridicolo' I cinque nomi in Campaniail dopo De Luca:potrebbe togliere il ...

Carta acquisti, c’è il decreto attuativo. Come funziona e a chi spetta Sky Tg24

Per la Cassazione, va escluso il reato di molestie per le foto scattate all'auto in sosta vietata, se lo scopo è dimostrare all'amministratore il comportamento scorretto del condomino ...(Adnkronos) – Roma e Juventus campo questa sera per le gare di ritorno delle semifinali di Europa League, la cui finale è prevista per il prossimo mercoledì 31 maggio a Budapest. I giallorossi, dopo l ...