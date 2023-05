Pensioni | bonus busta paga se non si sfrutta Quota 103 Importo aggiornamento 18 MAGGIO

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ultime notizie In arrivoper chi rinuncia a103.: un decreto in arrivo introdurrà un incentivo per chi, pur avendo maturato i requisiti necessari, rinuncia are il pensionamento anticipato con103. Riscuotere ildurante la vita lavorativa, però, comporta la riduzione dell’assegno previdenziale una volta usciti dal lavoro. Una panoramica su quello che si sa al momento.se non si103.: dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, manca solo il via libera ...