Penguin Cafe | nuovo singolo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nati agli inizi degli anni ’70 da Simon Jeffes, Thesono un curioso ensemble britannico che – tra suoni classici, folk ed atmosfere new age – hanno conquistato il mondo intero, una rappresentazione dell’universo creativo ispirato ai sogni di Simon. Questo mondo musicale meraviglioso tacque in gran parte quando morì il suo fondatore, all’età di 49 anni, nel 1977. Tredici anni dopo, il figlio Arthur ha riportato in vita l’iconico collettivo dietro il nome di, suonando la musica di suo padre e scrivendo nuovi brani, senza mai allontanarsi dal concetto di folklore immaginario. A due anni da Matter Of Life..2021, la rivisitazione del disco pubblicata in occasione del suo decennale,sono pronti a tornare con Rain Before Seven.., il quinto album di ...

... la suggestiva 'The Dipper', la spensierata 'The Salmon Run' e la dolente e riccamente elaborata 'The Loom O' Morn' possiedono la stessa raffinatezza dei primiCafé Orchestra , ferma restando ...

"Rain for Seven": i Penguin Cafe pubblicano il quinto album della ... The Walk of Fame Magazine

'In Re Budd' è il singolo che anticipa l’album 'Rain Before Seven' in arrivo il 7 luglio su Erased Tapes. Si tratta del quinto album in studio per la band sperimentale e avanguardista guidata da Arthu ...New NFT themed speciality coffee cafe, Coffee byWassies Cafe has opened, selling goods and drinks by an award-winning barista.