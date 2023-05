Pena dimezzata alla colf che uccise un pensionato a Novara 

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - Ha ucciso per respingere un tentativo di molestia sessuale: la Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto le attenuanti generiche e quella specifica della provocazione che in primo grado erano state negate, ed ha ridotto ad otto anni la condanna per Mide Ndreu, lacinquantaduenne che il 24 novembre 2021 a Novara ha accoltellato a morte ilAntonio Amicucci, 68 anni, per cui lavorava come collaboratrice domestica. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto sostanzialmente la conferma della sentenza di primo grado, con una condanna a 16 anni. Ma la corte ha accolto la tesi della difesa, sostenuta dall'avvocato Giuseppe Ruffier, che aveva chiesto l'assoluzione sostenendo la tesi della legittima difesa. Secondo le indagini dei carabinieri, la mattina di quel 24 novembre, la donna, dopo aver subito una avance sessuale, l'ennesima ...

Mide Ndreu ha ucciso per respingere un tentativo di molestia sessuale. La Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto le attenuanti generiche e quella specifica della provocazione che in primo grado era ...