Pedullà | «Inter? Grande lezione al Milan! Inzaghi bravissimo»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 10 giugno la finale di Champions League, ora lo sappiamo, sarà Manchester City-, in collegamento con Sportitalia, elogia il lavoro svolto fin qui dai nerazzurri e dal suo allenatore. SUL TECNICO – Alfredonon trova difetti nel lavoro svolto fino a qui da Simone: «L’ha fatto un ottimo percorso fin qui. L’unica pecca? Le undici sconfitte subite in campionato che, però, a questo punto sono solo una goccia nell’oceano.è statoa non “andare fuori di testa” dopo tutto ciò che gli è stato detto in questi mesi. Questo è il suo piùmerito. L’ha dato unaal Milan».-News - Ultime ...

Si sofferma su due temi legati a Milan e, alla vigilia dell'euroderby di Champions, Alfredonel suo editoriale per Sportialia.com. Questi i passaggi principali, partendo da Leao... qualche tempo prima aveva rilasciato un'intervista al giornalista Alfredodel Corriere ... Il pm aveva impostato il processo dicendo 'Piaccia o non piaccia non ci sono telefonate dell'e di ...Ma più seriamente, il successo di oggi per i nerazzurri ha diversi significati, alcuni prosaici ed altri meno come fa notare su Twitter Alfredo: "L'incassa tra 55 e 60 milioni per la ...