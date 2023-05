Pechino | su Taiwan i Paesi del G7 non giochino col fuoco

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 18 maggio 2023) Chi gioca colsi dà: non si può essere per la pace e la stabilità nello stretto disenza essere a favore della riunificazione alla Cina. Lo ha affermato oggi nella quotidiana conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, rispondendo a una domanda sul summit G7 che si apre domani a Hiroshima e che ha tra i suoi temi prioritari proprio la questione dell'isola checonsidera una provincia ribelle.Wang Wenbin ha puntato il dito contro il Partito democratico progressista della presidenteese Tsai Ing-wen, che è la "vera minaccia alla pace e alla stabilità nello lo Stretto di" perché si rifiuterebbe di riconoscere il principio dell'"Unica Cina" e promuoverebbe "ostinatamente le attività separatiste per l'indipendenza di ...