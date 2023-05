Parole durissime:ha esortato Usa, Giappone, e gli altri Paesi del G7 "a rispettare i documenti politici sulle ... È ildel portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alle ...Cina al G7: 'Basta giocare col fuoco sul dossier Taiwan'ha oggi esortato Usa, Giappone, e ... Ilarriva del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alle ipotesi che ...ha esortato Usa, Giappone, e gli altri Paesi del G7 "a rispettare i documenti politici sulle ... E' ildel portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alle ipotesi che il ...

Pechino, monito al G7: “Rispettate il principio dell’unica Cina, non giocate con il fuoco” Globalist.it

Il monito del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alle ipotesi che il summit G7 di Hiroshima includa nel documento finale il richiamo sull'«importanza della pace e della stabil ...(ANSA) - HIROSHIMA, 18 MAG - Pechino ha esortato Usa, Giappone, e gli altri Paesi del G7 "a rispettare i documenti politici sulle relazioni bilaterali con la Cina, a rispettare il principio della 'Uni ...