Pd | segreteria e Gruppi su maltempo | ' ora serve filiera istituzionale' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Quello cheadesso è una". Il Partito democratico ha riunito lanazionale e iparlamentari: focus sull'emergenza, con l'Emilia Romagna in particolare piegata dagli eventi atmosferici estremi degli ultimi giorni. La linea emersa, come raccontano diversi partecipanti, è quella di assicurare la massima disponibilità al governo per gli interventi finalizzati alla ricostruzione. Un disponibilità "vigile", però. "In questo momento c'è bisogno di unità delle istituzioni e delle forze politiche, c'è bisogno di solidarietà, c'è bisogno di coesione", ha spiegato a radio Immagina Igor Taruffi, il responsabile Organizzazione del Pd. Un concetto ribadito tra gli altri anche da Stefano Bonaccini, che stamattina ha ...