Pd | Orlando | ' fronte comune può nascere da battaglie comuni'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Penso che questodebbadal merito quindi io credo che fare dellepossa creare le condizioni anche per una alleanza di carattere politico. Però è giusto che non si faccia il contrario, ovvero un'alleanza e poi vedere se c'è l'accordo sui singoli temi che è un po il metodo che spesso ha portato a coalizioni molto litigiose". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andreaa Radio Immagina, la web radio del Pd.

